Şırnak’ta bin 500 sporcunun ringdeki mübadelesi başladı

Şırnak’ta 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası başladı.

Son zamanlarda Şırnak’ta yapılan 4 ulusal etkinliğin ardından kentte bu kez de Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası yapıldı. Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımaları ile birlikte Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda 1-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası müsabakaları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi desteğiyle düzenlenen şampiyona 7 gün sürecek.

Ali Hamza Pehlivan: "Şırnak spor şehri olmaya aday"

Sporcularla bir araya gelen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "İlimize ilk defa gelenler vardır. Bu etkinliğimiz vesileyle Şırnak’ta buluşmak ve bir hafta içerisinde bir yandan müsabakalara iştirak ederken bir yandan da hep birlikte inşallah güzel hatıralar oluşturmak nasip olacaktır. Şehrimizde ve bölgemizde malumunuz 40 yıla yakın süre terörle mücadele yoğun bir şekilde yaşandı. Ama devletimizin kararlılığı ile çok önemli mesafeler alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bütün Bakanlıklarımızın, Bakanlarımızın, devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarının gayretleri ile güvenlik birimlerimiz başta olmak üzere terörle mücadele alanında çok yoğun çabalar ortaya konuldu. Şükürler olsun, bugün gelmiş olduğumuz noktada huzur ve güvenlik ortamının yakalamış durumdayız. Bu süreçte elbette kamu yatırımları da devam etti. İlimizde altyapı ve üstyapı çalışmaları yine Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bütün Bakanlıklarımızın gayretleriyle yüzlerce proje, yatırım hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. Bugün itibariyle 500’e yakın proje hayata geçme aşamasında. Devam eden ve planlananlar var. Karayollarından, altyapı hizmetlerinden sağlık, eğitim, ulaşım hizmetlerine, sosyal hizmetlere, gençlik ve spor hizmetlerine kadar sayısız hizmetler hayata geçmeye devam ediyor. Bu yatırımlar hayata geçerken bir yandan da kültürel sahada, spor alanındaki faaliyetlerin de atması en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ne mutlu ki huzur şehri olan Şırnak’ımız giderek bir spor şehri olmaya aday durumundadır" dedi.

“Şırnak’ta bir yılda 5 tane ulusal etkinlik düzenlendi”

Vali Pehlivan, “Malumunuz bir buçuk yıldır pandemi süreci içerisindeyiz. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Pandemi sürecine rağmen son bir yıldır beşinci ulusal organizasyonumuzu gerçekleştirmekteyiz. Bir yıl içerisinde paraşüt, rafting, tenis, bisiklet gibi alanlarda organizasyonlar yapma imkânımız oldu. Bugün de bu bölgenin evladı olan çok kıymetli Federasyon Başkanımızın gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile kendi içinde yine ilkleri taşıyan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Şırnak ilimizde ilk defa bu kadar çok sporcunun katılımı ile bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Bütün sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle 60 İlden bin 500 katılımcı. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Az önce belirttiğim gibi özellikle yakalamış olduğumuz huzur ve güvenlik ortamının bir göstergesi, yansıması ve olumlu bir tezahürüdür. 60 ilden sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz geldi, Şırnak’ta buluştuk. İnşallah çok güzel haftayı hep birlikte geçireceğiz. Spor heyecan işi, motivasyon işi. Takım anlayışı, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, kardeşlik hukukunun geliştirilmesi konusunda sporun çok büyük katkıları var. İlçelerimizle, Beldelerimizle ve köylerimizle beraber ilimizde bir heyecan oluşturuluyor. Bugün dahi konuştuğumuz hemşehrilerimiz teşekkürlerini ifade ettiler. Bir yandan yatırımlar devam ederken bir yandan da organizasyonlar yapılıyor olması ve şehrimizin ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla özellikle de spor organizasyonlarıyla gündeme gelmesi gençlerimize ve vatandaşlarımıza çok olumlu yansıyor. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Bu etkinliklerin yapılması bundan sonraki etkinlikleri de beraberinde getireceğinden, onları teşvik edeceğinden dolayı bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı teşkil ediyor. Kick Boks sporuna gönül veren herkese, sizlerin şahsında bütün misafirlerimize İlimize tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel bir hafta müsabakalarıyla birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde gelişecek arkadaşlık, kardeşlik hukuku ile güzel bir organizasyon olacaktır. Özellikle Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçen hafta da yine buradaydı. Görüştük. Hayatımızda ilk defa kick boks eldivenini taktık. Onun da uğuruna inanıyormuş. İnşallah bütün sporcularımıza uğur getirsin ve şöyle güzel bir organizasyon olsun. Resmi seremoni cumartesi günü yapılıyor. Biz de inşallah vakit oluşturup müsabakaları izleme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Ekmekçi, “Kick Boks şampiyonası 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında Şırnak’ta bu gün başladı. Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası ardından milli takım seçme kriterlerini yapacağız. Biz inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirecek, başarılı sporcuları buradan belirleyip, dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcuları burada seçme imkanına sahip olacağız. İlk defa geldim Şırnak’a, Şırnak halkı misafirperver ve mütevazi bir halktır. İnşallah burada en iyi şekilde ülkemizi temsil edecek sporcuları belirleyip, yarının milli takımını belirlemektir hedefimiz” dedi.

Kick Bokscu Hakan Koç da, “On yıldır Kick Boks sporunu yapıyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. İnşallah dünya şampiyonasına katılırım. Şırnak çok güzel memlekettir" şeklinde konuştu.