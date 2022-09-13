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Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 2006 yılından sonra grekoromen stilde takım halinde şampiyon oldu.

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 2006 yılından sonra grekoromen stilde takım halinde şampiyon oldu.

Spor 13.09.2022, 20:18
Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 2006 yılından sonra grekoromen stilde takım halinde şampiyon oldu.

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, 2006 yılından sonra grekoromen stilde takım halinde şampiyon oldu.

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18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
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