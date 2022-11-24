Sınıfta öğretmen ringde boksör

İstanbul Pendik’de matematik öğretmenliği yapan Fatma Hanım Gökçe, hobi olarak başladığı ve derslerden sonra antrenmanlarına gittiği boks ve kick boks sporlarında başarıdan başarıya koşuyor.

İstanbul’da Pendik Şehit Yalçın Aran Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Fatma Hanım Gökçe, 6 sene önce boks ve kick boks sporlarıyla tanıştı. Önceleri hobi olarak başladığı spordan giderek daha çok zevk alan Gökçe, müsabaka sporcusu olmaya karar verdi. Öğrencilerine verdiği matematik derslerinin ardından akşamları da antrenmanlarını ihmal etmeyen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Gökçe, kick boksta İtalya’da düzenlenen dünya şampiyonasında dünya ikincisi, boksta ise Türkiye üçüncüsü oldu. Öğretmenliğin yanı sıra bir başka hayali olan sporun da peşinden koşan Gökçe, şimdi ise her iki branşta da şampiyon olabilmek için ter döküyor.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Doğu görevi yapmak için Şanlıurfa’ya atandığı zaman bu sporlara hobi olarak başlamayı düşündüğünü söyleyen Fatma Hanım Gökçe, "Daha çok zevk almaya başlayınca bu spordan müsabaka sporcusu olmak istedim. 6 senedir de müsabakalara çıkıyorum. Geçen sene İtalya’da yapılan dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldum. İlerleyen yıllarda hedefim dünya şampiyonu olmak. Fakat kick boks branşının yanında boks branşına da devam etmek istiyorum. Boks branşında geçen sene Türkiye üçüncüsü oldum. Bu sene inşallah Türkiye şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

"Okulda öğretmenliği, maçlarda dövüşmeyi seviyorum"

Hem öğretmen hem de boksörken daha çok motive olduğunu aktaran Gökçe, "Sabahları okula gidiyorum, okul çıkışlarından sonra dinlenip antrenmanlarıma geliyorum. Hayatımda daha çok öz disiplinimi sağlıyor, daha çok sorumluluğum artıyor. Öğrencilerimi seviyorum, okulda matematik öğretmenliği yapmayı seviyorum, maçlarda dövüşmeyi seviyorum. Aslında ikisini de çok seviyorum. Boks sporu biraz daha ön yargılı bakılan bir spor ama işin içine girdikçe insan kopamıyor, o yüzden ikisine de devam ediyorum" diye konuştu.

"Bu sporu yaptığımı öğrenenler önce şaşırıyorlar"

Öğrencilerinin araştırdığını ve kendisinin maçlarını izlediklerini dile getiren Gökçe, “Hatta benden örnek alıp birkaç öğrencimin spora başladığı da oluyor. Bu beni mutlu ediyor. Onlara model olmak, onların örnek alabileceği bir kişi olmak gerçekten gurur veriyor. Çevremde bu sporu yaptığımı öğrenenler önce şaşırıyorlar. Çok naif gözüktüğümü söylüyorlar. Boks sporunun biraz şiddet içerdiği düşündükleri için ilk başta ön yargılı davranıyorlar ama daha sonra maçlarımı izledikleri zaman bu sporu yaptığım için mutlu oluyorlar. Merakla takip ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Herkes mutlaka spor yapmalı”

Her kadının boks ya da kick boks sporlarına başlaması gerektiğini kaydeden Gökçe, "Boks sporu insanın kendine olan özgüvenini artırıyor, öz saygınlığını artırıyor. Herkese tavsiyem mutlaka bir spora yönelmeleri. Kendim mücadele sporu yaptığım için bu spora daha çok önem veriyorum. Bu sporun daha çok yapılmasını teşvik ediyorum ama herkes mutlaka spor yapmalı” ifadelerini kullandı.