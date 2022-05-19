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Sındırgı’da uluslararası 19 Mayıs

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 35 ülkenin katıldığı uluslararası kortejle renklendi. 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışması öncesi Sındırgı sokaklarında kültür buluşması yaşandı.

Spor 19.05.2022, 19:17
Sındırgı’da uluslararası 19 Mayıs

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 35 ülkenin katıldığı uluslararası kortejle renklendi. 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışması öncesi Sındırgı sokaklarında kültür buluşması yaşandı.

Ülke genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı coşku ile kutlanırken Sındırgı’da gerçekleştirilen Uluslararası Atlı Okçuluk korteji bayrama damgasını vurdu. Sındırgı Atatürk Stadı’nda öğrencilerin hazırladığı muhteşem gösterilerle dolu kutlama töreninin ardından 35 ülkeden 100’e yakın sporcunun, protokol ve vatandaşların katıldığı Uluslararası Atlı Okçuluk Korteji gerçekleştirildi.

Amerika, Almanya, Avusturya, İsveç, Bulgaristan, Endenozya, Ürdün, Suriye, Kanada, Pakistan, Malezya, Tayland, Güney Afrika, İsviçre, İran, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Tayvan, Romanya, Finlandiya, Yunanistan, Moğalistan, Moldavya, Katar, Kuveyt, Umman, İspanya, Fransa, Suudi Arabistan’dan 100’e yakın sporcu yöresel kıyafetleri ve atlarıyla korteje katılarak Sındırgı sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. 20 - 22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Sındırgı Akıncı Toyu Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasına araç üzerinden anons ile davet de gerçekleştirildi. Korteje yabancı konukların yanı sıra ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Sındırgı Atatürk Stadyumu önünde başlayan kortej Sındırgı Geleneksel Türk Sporları merkezinde son buldu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da at üzerinde korteje eşlik etti.

Sındırgı Belediyesi nostalji resmi tören aracı da görücüye çıktı

Sındırgı Belediyesi tarafından resmi törenlerde ve kortejlerde kullanılmak üzere Sındırgılı sanayiciler işbirliği ile restore edilen 1960 model Gas marka araç da kortejle görücüye çıktı. Eski yılları anımsatan ve bir zamanların dolmuşu olan araç Cumhuriyet Meydanı’nda farklı zamanlarda sergilenerek hatıraları yaşatacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı’da uluslararası düzeyde muhteşem bir festival, yarışma yapılıyor. Dünya Atlı Okçuluk Yarışması Sındırgı’da. Şu ana kadar düzenlenen belki de en büyük yarışma olduğu söyleniyor ve bunların başlangıcında bugün 19 Mayıs’ta stadyumda yaptığımız program sonrasında muhteşem bir kortej yapıldı. 35 tane ülkeden 100’e yakın sporcu kendi bayrakları ve Türk bayraklarıyla birlikte atların üzerinde Sındırgı’nın bir ucundan bir ucuna kadar stadyumdan da yarışların yapılacağı panayır alanına yani Geleneksel Türk Sporları Merkezine kadar yürüdüler. Görmeye değer bir tabloydu. Dünya barışını, insanların bir olarak birbirini tanımasına fırsat veren bir organizasyon Sındırgı’da yapılması, gerçekleşmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. O Akhisar Caddesi, o şehir meydanı, Balıkesir Caddesi, yani atların o nal sesleri bizi kendimize getirdi. Bizi mutlu etti. Bu sebeple de Geleneksel Türk Sporları Merkezi’nin açılışını yaptığımız bir günde 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere emanet edebileceğimiz yarınlarımızı test eden gençlerimizin bu güzel günlerini, anlarını 19 Mayıs’ını kutluyorum. Rabbim nice bayramları hep beraber huzurla mutlulukla kutlamayı hepimize nasip etsin“ dedi.

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