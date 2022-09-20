Sındırgı Güreşlerinde Yağcıbedir kemerinin sahibi Orhan Okulu oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen 22. Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde finalde Recep Kara’yı yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu. Başpehlivan Okulu’ya Yağcıbedir işlemeli pehlivan kemeri takılırken dereceye girenlere ise eski bir gelenek olan bir kese leblebi ve 2 metre basma hediye edildi.

Milli mücadelenin 100. yılı ve Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği etkinliklerinin devamı niteliğinde olan Sındırgı Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 21 başpehlivan ile Türkiye geneli 350 pehlivan kol bağladı. Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi er meydanında kıran kırana geçen mücadeleler sonunda yarı finalde Serhat Gökmen’i yenen Orhan Okulu, finalde ise Recep Kara’yı yenerek Sındırgı’da başpehlivan oldu.

Başpehlivan olan Orhan Okulu aynı zamanda Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın verdiği 10 bin TL değerindeki Sındırgı Yağcıbedir halısı ve Yağcıbedir işlemeli Pehlivan Kemeri’nin sahibi oldu.

Ağalık ihalesinde ise iş insanı Alaattin Şenel 500 bin TL destek ile 2022 yılı Sındırgı Yağlı Güreşleri’nin ağası oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, daha sonra son iki yılın ağası Bülent Bek ve yeni güreş ağası Alaattin Şenel’e çitlembikten yapılan özel tespih ve geleneksel Sındırgı Yacıbedir halısı hediye etti.

"Ata Sporlarını yaşatmanın yanı sıra gelenekleri geleceğe taşımak da önemli"

Final karşılaşması sonrası konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Doğal Şehir Sındırgı’da 22.sini düzenlediğimiz Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 350 civarında güreşçi katıldı. Bunların içerisinde 20-25 civarında Sındırgılı güreşçiler de vardı. Ayrıca da burada 21 tane de başpehlivan vardı burada. Kıran kırana güreşler yapıldı. Ve neticede herkes keyif aldı. Tebrik etti, teşekkür etti. Çünkü niye yani, göstermelik bir güreş değil özüyle sözüyle hak edenin kazandığı bir yarışlar oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Bugün Sındırgı’da geleneklerimizi gösterebilecek enteresan işler de oldu. Bunların başında ödülümüz başpehlivanlara leblebi ve 2 metrelik basmaydı. Bun hikâyesi ve geleneği yaşatmak da çok güzel. Recep Kara ‘da belirtti ki 30 yıl sonra bir gelenek Sındırgı’da yaşatılıyor. Bir güreş düzenlersiniz, ancak yaptığınız her işin bir hikâyesi olmalı, geçmişle bir bağlantısı olmalı. Bizde bunu yapmaya çalıştık. 80 yakın güreşçimiz burada kol bağladı. Tribünlerde kiminin anneleri ağladı kiminin ki ise sevindi. Sındırgı’da sadece güreş yapılmıyor gelecek nesillere de güreşçi yetiştiriliyor. Bakanlığımızın ve Büyükşehir’in desteğiyle güreş okulu açtık. Çalışmaları son derece güzel devam ediyor. Yedi Sındırgılı evladımız altın madalya aldı. Bugün ortaya çıktı ki bir kaç yıla kadar Kırkpınar’da başpehlivan çıkarma noktasındayız. Ayrıca iki metrelik basma ve üzümlü, leblebi ile aslında bir geleneği de yaşatmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarı bir gün bir bakmışsınız ki uluslararası arenada Yağlı Güreşler Olimpiyatları yapılmış olunacak. Güreşlerin layıkıyla, huzurlu bir şekilde yapılmasına katkı sunan belediye ekibimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özellikle kadınların da yoğun ilgi gösterdiği güreşlere Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Birol Şahin, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Sındırgı Güreşleri Ağası Bülent Bek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda güreş sever izledi.

Başpehlivan Okulu: "Babamdan dinlediğim hikaye Sındırgı’da gerçek oldu”

Dedelerinden, babalarından duyduğu bir geleneği Yağcıbedir Yağlı Güreşlerinde yaşadığını belirten Yağcıbedir Yağlı Güreşleri 2022 başpehlivanı Orhan Okulu ise “Öncelikle ben belediye başkanımıza ata sporumuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Güzel bir organizasyon yaptı burada. Yani ata sporumuza uygun bir stat, mini bir stat vardı, çok güzeldi. Burada kıran kırana bir mücadele verdik biz rakiplerimizle. Burada birinci oldum. Çok mutluyum ve bizleri bu saate kadar sabahın saatinde gelip de vefakâr seyircilerimize çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Evet, eskilerden tabi bu geleneği babamgil bize diyordu yani düğünlerde falan leblebiye falan güreşiyorduk düğün güreşlerinde diye. Zaten babamın merakıyla güreşe başladım küçük yaşlarda. Tabi dediğim gibi kaç yani ben görmemiştim daha önce hiç böyle geleneği babamgilin anlattığından biliyordum. Ve şimdi tekrardan geleneğimize devam ediyoruz yani” dedi.

Ata sporlarının yaşatılmasına büyük önem veren Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz’ın yurtdışı programı nedeniyle Sındırgı güreşlerine katılan başkan vekili Mehmet Birol Şahin, "Bugün burada çok güzel kıran kırana diyebileceğimiz, kemik seslerinin geldiği seyircilerin de son ana kadar madalya törenine kadar hiç terk etmedikleri bir güreş seyrettik. Bugün Balıkesir Türkiye’ye örnek gösterilecek bir il. Hemen hemen her ilçemizde güreşler düzenleniyor. Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’ da bu konu da büyük destek veriyor. Geliştirilmesi, geleceğe taşınması adına Balıkesir elinden geleni yapıyor” dedi.