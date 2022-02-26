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Sincanspor- Bartınspor maçı sonrası gerginlik
Bölgesel Amatör Lig’de Sincan Belediyespor ve Bartınspor arasında oynanan müsabaka sonrasında gerginlik yaşandı.
Spor 26.02.2022, 17:30
Bölgesel Amatör Lig’de Sincan Belediyespor ve Bartınspor arasında oynanan müsabaka sonrasında gerginlik yaşandı.
Sincan Belediyespor’un 2-1 galip geldiği müsabaka sonrası çıkan gerginlikte kapılara zarar verildi. Yaşanan gerginlik ile ilgili Federasyon denetleyicisi Ahmet İşbilen tarafından tutanak tutulup federasyona gönderildi.