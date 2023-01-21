Sinan Kaloğlu: "Skor kimseyi yanıltmasın"

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Pendikspor maçının ardından rakiplerini tebrik ederek, “Ligin en güçlü rakiplerinden birine karşı oynadık. Zihinsel olarak ve fiziksel olarak bizden iyiydiler” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Altay, konuk ettiği Pendikspor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bireysel hatalardan gol yediklerini ifade ederek, “Maalesef son haftalardaki bireysel hatalarımızı yine yaptık. Bireysel hatalar kırılganlık yaptı” şeklinde konuştu.

Stratejik olarak rakiplerine hazırlandıklarını dile getiren Kaloğlu, “Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Stratejik olarak rakibimizin oynayabileceği iki formatına da sahada karşılık verdik. Ligin en güçlü rakiplerinden birine karşı oynadık. Zihinsel olarak ve fiziksel olarak bizden iyiydiler. Bugün zaman zaman iyi işler gösterdik. Maalesef son haftalardaki bireysel hatalarımızı yine yaptık. Bireysel hatalar kırılganlık yaptı. Skor kimseyi yanıltmasın biz de goller atabilirdik ama fırsatları değerlendiremedik. Zihinsel anlamda kolay bir durumda değiliz. Oyuncularımızı hazırlamak zorlanıyoruz ama devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.