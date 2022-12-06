Sinan Kaloğlu: “Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz”

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, mevcut durumlarını değerlendirerek, “Takım olduğumuzu; iyi bir aile olduğumuzu, şartlar ne olursa olsun biz her zorluğa karşı gelebileceğimizi gösterdik, ayrıca rakiplerimizi de iyi analiz ediyoruz” dedi.

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Spor Toto 1. Lig’de Boluspor’u 5-1 yendikleri maçtan sonra bulundukları konumu ve durumu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Kaloğlu, yaşadıkları zorlukları ve başarının temel sebeplerini anlattı. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, “Geçen haftaki malum olaylardan dolayı herkesin beklediği duygusal bir kırılma olacağı yönündeydi” şeklinde konuştu.

“Maalesef geçen haftaki olaylar takımımıza çok zarar verdi”

Geçen haftaki Göztepe maçında olan olayların zarar verdiğini anlatan Kaloğlu, “Öncelikle çok mutluyuz. Çünkü geçen haftaki malum olaylardan dolayı herkesin beklediği takım üzerinde duygusal bir kırılma olacağı yönündeydi. Son haftalarda bir çıkışımız vardı. Bu çıkışı devam ettirmek istiyorduk. Maalesef geçen haftaki olaylar takımımıza çok zarar verdi. En değerli oyuncularımızdan biri Ozan; bu maçta yaşadığı travmadan dolayı oynayamadı ve biz de ikinci kalecimiz Eren’in sakat olması sebebiyle, üçüncü kalecimiz Mustafa ile maça çıktık. O da çok iyi oynadı. İyi bir takım ve aile olduğumuzu şartlar ne olursa olsun biz her zorluğa karşı gelebileceğimizi gösterdik. Takımım çok karakterli, çok gurur duyulacak bir takım ve ben onlarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Rakiplerimizi iyi analiz ediyoruz”

Herkesin büyük bir övgüyü hak ettiğini dile getiren Kaloğlu, “Bu futbolcu grubu, bu kulüp içindeki herkes; başkanından personeline büyük bir övgüyü hak ediyor. Çünkü çok zor şartlarda herkes inanılmaz bir emek harcıyor. Biz de doğru oynamaya, doğru mücadele etmeye, rakiplerimizi iyi analiz edip stratejik olarak hafta hafta ilerleyerek bu başarıları yakalıyoruz. En çok koşan ve en çok mücadele eden takım oluyoruz. Herkes birbirine kenetlenmiş bir vaziyette. Bu da bize şu andaki başarıyı getiriyor. İnşallah böyle de devam eder” diye aktardı.

“Bizim taktiksel bir planımız var”

Belli bir oyun planına sahip olduklarını dile getiren Kaloğlu, “Sezon başında tecrübeli oyuncularımız kampta yoktu. Biz ilk 3 maçı kaybetmiştik. Hem bu oyuncular yoktu hem de hazır değillerdi. Tam takım olamamıştık. Tabii oyuncu üzerinden gitmiyoruz sistem üzerinden gidiyoruz. Bizim taktiksel bir planımız var. Kim oynarsa oynasın bu yapıya sadık kalması için çalışıyoruz. Kolay bir süreç değil uzun zaman alıyor. Bu anlayış çalışma, pozisyon oyunu ve taktiksel bir disiplin gerektiriyor. Biz de bunun üzerine çok çalıştık. Takımın fizik kuvveti yerine gelmeye başladıkça da ve taktiksel disiplin de birleşince de, bir de bunun üzerine rakipleri iyi analiz ettik. Doğru oyunla doğru mücadeleyle istediğimiz sonuçları geleceğini biliyorduk. Bunun böyle olacağını tahmin etmiştik öyle de oldu” dedi.

“Bu sezonu ‘Umut Sezonu’ olarak belirledik”

Kısıtlı imkanlara sahip oklarını anlatan Kaloğlu, “Sezon başında Altay olarak bu sezonu ‘Umut Sezonu’ olarak belirledik. Ligdeki en zor şartlara en kısıtlı imkanlara sahip olan kulüp biziz. Bu yüzden de kendimizi biliyoruz ve biz bu sezonu iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu iyi yer neresi olur hep beraber göreceğiz. Biz hafta hafta çıkıyoruz hafta hafta elimizden gelenin en iyisini yapıp, maç kazanmaya çalışıyoruz. Sezon sonu itibariyle hangi konumda bitireceğimizi göreceğiz. Biz hafta hafta ilerliyoruz ve bu seneyi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.