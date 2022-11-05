Sinan Kaloğlu: “Pes etmeyen bir takımız”

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-1 berabere kaldıkları Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada pes etmeyen bir takım olduklarını belirterek, “Takımın 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemesi beni sevindirdi” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. hafta maçında Altay, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, değerlendirmelerde bulundu. Sinan Kaloğlu, “Takımımız ve Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Kazanabilirdik ama neticesinde bugün yenilmedik. Haftalardır üçüncü bölge oyunlarını çalışıyoruz. Kale önündeki son vuruşları geliştirmemiz gerekiyor. Takımın 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemesi beni sevindirdi. Pes etmeyen bir takımız. Kolay kolay yenilen bir takım değiliz. Ligin en çok koşan ve mücadele eden takımıyız. Bunu bir kez daha bugün gösterdik. Daha iyi olmaya devam edeceğiz. Kolay değildi, 1 puan 1 puandır. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi bizim gurur kaynağımız. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanla devam edeceğiz“ dedi.

Kaloğlu, maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İbrahim Öztürk’ün bileğinde ağrısının bulunduğunu ve yarın çekilecek MR sonrasında durumunun netlik kazanacağını söyledi.