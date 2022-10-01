Sinan Kaloğlu: “Oyunu skora yansıtmak istiyoruz”

Dört haftadır yenilmediklerini, üç haftadır da kalelerinde gol görmediklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bu oyunlarını devam ettirip skor anlamında gelişme sağlamak istediklerini açıkladı.

Eyüpspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay’ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, sahada çok iyi bir mücadele olduğunu söyledi.

Kendi takımın sahaya ruhunu ve karakterini koyarak mücadele ettiğini ifade eden Kaloğlu, “Galip gelebilirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Mağlup da olabilirdik. Tempolu, güzel, zevkli bir karşılaşma oldu. Haftalardır iyi gidiyoruz. Oyun sisteminde savunma anlamında birçok şeyi oturttuk” dedi.

Ofansif olarak çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kaloğlu, “Ofansif olarak oynattığımız oyuncuların bir tanesi sol bek, ilk defa o bölgede oynuyor. Orta sahada oynattığımız oyuncu sağ bek oyuncusu. Diğer sol bek oyuncusunu da orta sahada oynatıyoruz. Forvetimiz 38 yaşında. Oyuna sonradan soktuğumuz oyuncumuz 41 yaşında. Bu yüzden ben onlarla gurur duyuyorum. Harika bir iş çıkarıyorlar. Böyle devam edeceğiz inşallah. Dört haftadır yenilmiyoruz, üç haftadır da gol yemiyoruz. Bunu devam ettirip skora yansıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.