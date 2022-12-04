Sinan Kaloğlu: “Golleri kaleci Ozan’a ve taraftara armağan ettik”

Boluspor’u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altay’ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, ligin en az gol yiyen takımını farklı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, golleri Göztepe maçında yaralanan kaleci Ozan’a ve taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor’u konuk eden Altay, rakibini 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, sahada iyi bir mücadele verdiklerini ifade ederek, “İyi ve hızlı bir oyun vardı. Geçen haftaki olayları şiddetle kınıyoruz. Futbolun içinde bunları istemiyoruz. Münferit olaylarda iki kulüp de zarar gördü. Kaleci Ozan, mental olarak hazır olmadığı için oynatamadık. Genç kaleci Mustafa çok iyi oynadı. Bu olayların faturasını takımlara çıkarmasınlar. Çocuklar karakterlerini ortaya koyup kimsenin beklemediği başarıyı ortaya koyuyorlar” dedi.

Rakiplerinin ligin en az gol yiyen takımı olduğunu ifade eden Kaloğlu, “Onlara karşı iyi hazırlandık. Bu hazırlığı oyuncularım iyi ortaya koydu. Taraftarımız burada yoktu ama golleri kaleci Ozan’a ve taraftara armağan ettik. Umarım bu çıkışımız, bu oyunumuz devam eder” diye konuştu.