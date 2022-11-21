Sinan Kaloğlu: “Bizim için bir sıçrama maçıydı”

Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altay’ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Bizim için bir sıçrama maçıydı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, iki takımın da sahada inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bu tür maçlar zordur. Bizim için 3 puan çok önemliydi. Bizim için bir sıçrama maçıydı. Rakibimizin konumu kimseyi yanıltmasın” ifadelerini kullandı.

Oyuncularının inanılmaz bir karakter göstererek mücadele ettiğini savunan Kaloğlu, “Tırnaklarımızla kazıya kazıya bir yerlere gelme mücadelesi veriyoruz. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yıllar önce ben burada şampiyonluk yaşadım. Ben burada Sinan Kaloğlu oldum. Bugün beni çağırdıklarında da çok duygulandım. Bir sözüm de İzmir’e: Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.