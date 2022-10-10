Sinan Kaloğlu: “Beni çok üzen konu mağlubiyet değil, taraftarımızın tepkisi oldu”

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-0 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, taraftarın genç oyuncuları ıslıklamasını ve istifaya davet edilmesine mağlubiyetten daha çok üzüldüğünü söyledi. Kaloğlu, “Bu sene bizim kulübümüzün en önemli yılı. Biz bu sene ligde kalmak zorundayız. Bu senede taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz, bize karşı değil” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta maçında Altay, konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, değerlendirmelerde bulundu. Kaloğlu yaptığı açıklamada, “Hem kendi takımımı hem de rakip oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlarım. Üzgünüz, kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Son 4 haftada yenilmeyen, son 3 haftadır gol yemeyen bir takımdık. Maça çıkmadan önce takımımızda as oyuncularımızın oynayamaması eksikliklerini fazlasıyla hissetmemize sebep oldu. Dar bir kadroya sahibiz. 4-5 oyuncumuzun oynamaması bizi etkiledi. Gençlerimize şans verdik, onlar da elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Kolay bir maç da değildi. Rakip de iyi organize olan bir takımdı. 4 maç sonunda kendi sahamızda yenildik, üzgünüz” dedi.

"Beni çok üzen konu mağlubiyet değil, taraftarımızın tepkisi oldu"

Taraftarlara da seslenen Sinan Kaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarlarımızı anlıyorum. Onları üzdüğümüz için de özür dileriz. Buraya gelen taraftar sayısı çok az. Maalesef çok destek göremiyoruz. Biz bu umut sezonunda 16-17 yaşındaki çocuklar bugün sahadaydı. Bu oyuncuları en ufak bir pas hatasında tepki aldığını gördük. 4 maçtır yenilmeyen bir takımın ve 16-17 yaşındaki futbolcularla oynayan bir takımın böyle tepki almaması gerekiyor. Bizlere sabır gösterilmesi gerekir. Biz hep umur sezonu ve sabır sezonu dedik. Kadromuz bu arkadaşlar. Transfer yasağımız var ve biz geçen seneden kalan oyuncularımızla bir mücadele gösteriyoruz. Diğer takımlar gibi çok aşağılarda değiliz. Bugün kazansaydık 4-5 tane takımı altımıza alacaktık. Bizim daha fazla destek almamız lazım. Bizim oyuncu kadromuz kısıtlı olmasına rağmen oyuncularımız ıslıklanıyor, ben istifaya davet ediliyorum. Futbolda tabii ki mağlubiyetler de var. Önemli olan sabır göstermek. Taraftarlarımızın bunu anlaması lazım. Oyuncularımız bu, kadromuz bu. Beni çok üzen konu mağlubiyet değil, taraftarımızın tepkisi oldu. Biz gençlere bir kimlik kazandırmanın derdindeyiz. Biz ve oyuncular bu armaya sahip çıkmak için birçok riski göze alarak geldik. Takımı bir noktaya getirdik. Bu sabırsızlık niye? Bu sene bizim kulübümüzün en önemli yılı. Biz bu sene ligde kalmak zorundayız. Bu sene de taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz, bize karşı değil.”