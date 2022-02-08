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Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor’da
Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2 buçuk yıllık anlaşma imzaladı.
Spor 08.02.2022, 20:07
Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2 buçuk yıllık anlaşma imzaladı.
Antayaspor, devre arası transfer döneminin bitimine saatler kala kadrosunu Sinan Gümüş ile güçlendirdi. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe’de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.
Daha önce Antalyaspor’da kiralık olarak forma giymiş olan Sinan Gümüş, Galatasaray ve Fenerbahçe’de de görev yapmıştı.