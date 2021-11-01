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Sinan Engin canlı yayında çıldırdı!
Konya maçında 42. dakikada 3 değişiklik yapan Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı. Engin, "Bu Fenerbahçe'nin hocaları hep mi tuhaf olur? Bunun yaptığı psikopatlıktır ulan. Çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.
Spor 01.11.2021, 15:32 01.11.2021, 15:38
Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski futbolcu Sinan Engin, Vitor Pereira'yı çok sert eleştirdi. Sinan Engin, Pereira'nın tercihleri için 'psikopatça' tanımı yaptı.
İşte Sinan Engin'in Pereira eleştirisi:
"1 tane oyuncuyu kenara alırsın, 3 tane oyuncuyu 42'de almak nedir? Bu psikopatlıktır ulan. Sen bu çocukları bitirdin. 3 dakikada mı maçı kurtardın. Devrede ısınırlar, aslan gibi oyuna girerler. Devrim yapacaktı, Fenerbahçe'yi devirdi. Senin bir ideal ilk 11'in yok mu, bu Fenerbahçe'ye gelen hocalar bir tuhaf. Çok sinirlendim. Bu çocukları 42.dakikada çocukları demoralize etti."