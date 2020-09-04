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Simone Inzaghi: "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz"
LAZİO TEKNİK DİREKTÖRÜ SİMONE INZAGHİ, "VEDAT MURİQİ VE FARES İLE İLGİLENİYORUZ. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR" DEDİ.
Spor 04.09.2020, 16:36
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Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, "Vedat Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor" dedi.
İtalyan ekibi Lazio’nun bir süredir ilgilendiği Fenerbahçeli Vedat Muriqi için Teknik Direktör Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu. Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini belirten Inzaghi, "Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor. Diğer takımlar transfer pazarında ilerliyorlar ve biz de hazır olacağız" ifadelerini kullandı.
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