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Simona Halep, korona virüse yakalandı

RUMEN TENİSÇİ SİMONA HALEP, KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.

Spor 31.10.2020, 15:46
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Simona Halep, korona virüse yakalandı

Rumen tenisçi Simona Halep, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep’ten kötü haber geldi. Rumen raket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını duyurdu. 29 yaşındaki tenisçi konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. COVID-19 testimin pozitif çıktığını bilmenizi istedim. Evde kendimi izole ediyorum. hafif semptomlardan iyi bir şekilde iyileşiyorum. İyi hissediyorum. Birlikte atlatacağız."

Başarılı raket, 2018 Fransa Açık ve 2019 Wimbledon’da şampiyonluk yaşamıştı.

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