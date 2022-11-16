Simge Aköz: "İnşallah sezon sonuna kadar hem Türkiye’de hem Avrupa’da böyle devam ederiz"

Eczacıbaşı Dynavit’in liberosu Simge Aköz, 3-0 aldıkları VakıfBank müsabakasının ardından, "Sezon sonuna kadar inşallah Türkiye’de ve Avrupa’da da böyle devam ederiz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında karşılaştığı VakıfBank’ı setlerde 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eczacıbaşı Dynavit’in liberosu Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Simge Aköz, “Uzun zamandır sezona böyle güzel bir giriş yaptığımızı hatırlamıyorum. VakıfBank’a karşı 3-0’lık galibiyet bizi çok mutlu eden ve takımın da gümbür gümbür geldiğine işaret eden bir galibiyet. Sezona iyi başladık. Sezonun geri kalanında da böyle devam etmek istiyoruz. Takımın ortamı çok iyi. Birbirine sahip çıkan ve birlikte hareket eden bir ekip var. Bugün tribünümüz de doluydu. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Seyircilerimizi hiç yalnız bırakmadılar bizi. Sezon sonuna kadar inşallah Türkiye’de ve Avrupa’da da böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

“Birlikte oynamaktan çok mutluyuz”

Takım olarak birlikte oynamaktan çok keyif aldıklarını sözlerine ekleyen Aköz, “Takımın uyumu çok güzel hem hırslı ve agresif hem de birbirine çok bağlı bir takım var. O yüzden başarının gelmesi yadsınamaz. Takım olarak birlikte oynamaktan çok mutluyuz. Bu da sahaya yansıyor diye düşünüyorum” diye konuştu.