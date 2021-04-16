Simge Aköz, “En İyi Voleybol Oyuncusu” seçildi

Eczacıbaşı VitrA’nın kaptanlarından Simge Aköz, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde, “En İyi Voleybol Oyuncusu” kategorisinde birinci oldu.

Bu yıl onuncusu düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’nde Eczacıbaşı VitrA’nın kaptanlarından Simge Aköz, “En İyi Voleybol Oyuncusu” kategorisinde birinci seçildi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından belirlenen adaylar arasından yapılan oylamayla birinci seçilen Aköz duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Korona virüs dolayısıyla ayrı kaldığımız bir ödül töreni olacak. Daha sağlıklı günlerde bir arada olacağımızı ve güzel anlarımızı paylaşabileceğimizi umut ediyorum. Beni bu değerli ödüle layık gören Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile tüm voleybol severlere teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum.”

10. Boğaziçi Spor Ödülleri töreni, korona virüs önlemleri kapsamında 24 Nisan Cumartesi günü online olarak düzenlenecek.