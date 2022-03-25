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Simge Aköz: "Bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum"

Eczacıbaşı Dynavit Kaptanı Simge Aköz, CEV Kupası’nı kazandıkları için mutluluğu dile getirerek, "Almanya’daki zorlu bir deplasmanda bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum" dedi.

Spor 25.03.2022, 11:16
Simge Aköz: "Bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum"

Eczacıbaşı Dynavit Kaptanı Simge Aköz, CEV Kupası’nı kazandıkları için mutluluğu dile getirerek, "Almanya’daki zorlu bir deplasmanda bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart’ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turuncu-beyazlıların kaptanlarından Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şampiyonlukla ilgili konuştu. Şampiyon olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Aköz, "2018’den sonra bu kupayı evimize getirmek özellikle Almanya’daki zorlu bir deplasmanda bu kupayı eve getirmek gurur verici bir durum. Bizim için çok stresliydi. Çünkü Alman ekibi gerçekten çok kuvvetli, çok iyi oyunculara sahip. O yüzden kupayı Almanya’da kaldırmak çok kolay olmayacak bilinci ile gittik. Çalışmalarımızı buna göre yapmıştık. Çok inanılmaz bir taraftar baskısı vardı. Takımları geriye düşmesine dahi hiçbir zaman susmadılar. Orada bizim taraftarlarımız da yalnız bırakmadı. Kendi evimizde gibi hissettirdiler. İlk iki sette garantiledik. Fakat kazanarak bitirmek gerçekten önemli. Bir noktada sadece şampiyon olmak yeterli değil. O yüzden bu odağımızı bir sonraki setlere vererek 3-1 gibi temiz bir skorla kupayı evimize getirdik" diye konuştu.

"İki kupa da çok özel"

2018 yılında kazanılan CEV Kupası kadrosunda da olduğunu hatırlatan 30 yaşındaki voleybolcu, "Eczacıbaşı’nda ikinci senemdi. Benim için yarıştığım ilk Avrupa kupasıydı. Çok heyecan vericiydi. Seneler sonra tekrar yarışmak, aynı olgunlukla olmadığı halde aynı heyecanı tatmak çok güzel hissettiriyor. Birçok hedeflerimiz var. Umarım bu hedeflere de ilerleyen günlerde ulaşmayı başarırız" dedi. 2018 yılındaki ve bu sene kazandıkları CEV Kupası arasında hangisinin daha özel olduğunun sorulması üzerine Simge Aköz, "İkisi de çok özel. Çünkü 2018’de Avrupa’da ilk kez bir kupa ve madalya kazanmıştım. Fakat 4 sene sonra hem kendi ilerleyişimi, hem olgunluk sürecimi, başarıların aslında daha da önemli hale geldiği anları yaşamak da çok güzel hissettiriyor. O yüzden ikisi de çok farklı. İkisi de benim bebeklerim gibi oldu" şeklinde konuştu.

"Böyle bir çatı altında çok sevdiğimiz voleybolu oynayabildiğimiz için çok mutluyum"

Eczacıbaşı’nın kadınlara vermiş olduğu desteğin arkalarında çok büyük bir güç olduğunu vurgulayan mili oyuncu, "Böyle bir çatı altında çok sevdiğimiz voleybolu oynayabildiğimiz için çok mutluyum. Bütün imkanlara sahip olduğumuz, yönetimimizin bizi çok desteklediği bir kulüpte gerçekten o başarıyı getirmek istiyorsunuz. Hep birlikte yaşayalım istiyorsunuz. Bunu hep birlikte kutlamak da bizim için çok önemliydi. Milli Takım’dan gelen bu ilgi, bu başarı süreci de Türk voleyboluna seyirci kazandırmak adına çok büyük bir adımdı. Artık hiçbir zaman taraftarsız oynamıyoruz. Umut ediyorum ki voleybol ilerleyen günlerde çok daha güzel yerlere ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Kazandıkları kupanın sezonun geri kalanı için büyük motivasyon olacağını söyleyen Simge Aköz, "Arkasında çok büyük de bir emek var. Çok istenilmiş ve arzulanmış bir kupaydı. Önümüzde play-off süreci var. Lig son iki maçımız kaldı. Play-off sürecinde de bu büze büyük bir motivasyon sağlayıp, umut ediyorum ki yarı finali atlatıp, final etabında çok güzel maçlar izletiriz diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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