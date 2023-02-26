Şilan Ayyıldız’dan Türkiye rekoru

Fenerbahçeli milli atlet Şilan Ayyıldız, SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda 4:32.14 derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve gümüş madalya kazandı.

ABD’nin Fayetteville şehrinde düzenlenen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda (orta mesafe koşusu) Fenerbahçeli milli atlet Şilan Ayyıldız mücadele etti. Ayyıldız koşuda önemli bir dereceye imza attı. Milli sporcu, 4:32.14 derecesiyle Türkiye rekoru kırdı ve gümüş madalya kazandı.

Yarışı ABD’li atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.