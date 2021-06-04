Şike kumpası davasında rekor cezalar: 2 Bin 412 yıl ceza alan kim?

FETÖ organizasyonu 'futbolda şike kumpası' davasında kararlar çıktı. Dönemin Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 2 bin 412 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

FETÖ’nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan daha önce hapis cezasına çarptırıldığı için bu suçtan davanın reddine karar verildi.

KARACA'YA 1406 YIL HAPİS

Karaca, 76 kez “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, 166 kez “Resmi belgede sahtecilik” ve 91 kez “iftira” suçundan toplamda 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞUBE MÜDÜRÜNNE 2 BİN 412 YIL HAPİS

Dönemin İEM Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 70 kez “Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, 135 kez “Resmi belgede sahtecilik”, 17 kez “İftira” gibi suçlardan 2 bin 412 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Soruşturma dosyasını hazırlayan eski polis memuru Lokman Yanık ise “Silahlı terör örgütüne yardım”, 91 kez “İftira”, “Resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan toplamda 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.(patronlardunyasi.com)