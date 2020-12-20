Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocuklar için inşa edilen sahanın eski ve yeni halini sosyal medyadan paylaştı.

Siirt’te geçtiğimiz aylarda kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençler, yeni sahalarına kavuştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerine yakın alanda bulunan sahada spor yapma imkanı bulan gençlerin fotoğrafını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 Haziran’da sosyal medya hesabı üzerinden Siirtli çocukların voleybol sahası içerisindeki fotoğrafını paylaşmış; "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız" diyerek müjdeyi vermişti.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güzel haberi yine sosyal medyadan duyurdu. Siirtli çocukların arazi üzerine atık lastikler ve kartondan yaptıkları sahanın fotoğrafı ile yeni yapılmış sahanın fotoğraflarını, ’Nasıl başladı, nasıl bitti’ başlığıyla yayınlayarak, altına da şöyle not düştü:

"Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık."