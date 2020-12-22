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Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu

Kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla yeni sahalarına kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşayan gençler, Bakan Kasapoğlu’na da teşekkür etti.

Spor 22.12.2020, 12:05
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Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu

Kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla yeni sahalarına kavuştu. Bunun mutluluğunu yaşayan gençler, Bakan Kasapoğlu’na da teşekkür etti.

Atık lastiklerden voleybol sahası yapan Siirtli çocukların hayalleri gerçek oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirtli çocukların umutlarını bir başka bahara bırakmayarak eski ve yeni voleybol sahasının fotoğrafını paylaştı. Siirt’te geçtiğimiz aylarda kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençler, yeni sahalarına kavuştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerine yakın alanda bulunan sahada spor yapma imkanı bulan gençlerin fotoğrafını Bakan Kasapoğlu, 11 Haziranda sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve ’Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız’ diyerek müjdeyi vermişti.

Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güzel haberi yine sosyal medyadan duyurdu. Siirtli çocukların arazi üzerine atık lastikler ve kartondan yaptıkları sahanın fotoğrafı ile yeni yapılmış sahanın fotoğraflarını ’Nasıl başladı, nasıl bitti’ başlığıyla yayınladı ve altına şöyle not düştü: "Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık."

Nursen Oysal: "Bakanımıza ve Valimize çok teşekkür ediyorum"

Yeni sahalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Nursen Oysal, emeği geçen herkese teşekkür etti. Oysal, "Biz kendimize saha yapmıştık lastiklerden bunu gören Bakanımız ve Valimiz bize destek verdi. Buraya çok amaçlı bir saha yaptı. Burada artık vakit geçirip antrenmanlarımızı yapabileceğiz. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lastiklerden yaptıkları sahada zaman geçirdiklerini dile getiren Murat Oysal ise yeni yapılan sahanın mahalleli çocuklar için çok iyi olduğunu söyledi. Oysal, "Arkadaşlarla birlikte burada saha yaptık lastikten bakanımız bizi gördü, bize saha yaptı. Müdürümüzde bize eşofman, voleybol topu verdi. Biz onlarla oynuyoruz kendimize her gün. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hüsam Olgaç: "Bakanımız mahalledeki yoksul öğrencileri sahaya kavuşturdu"

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç ise, "Afet evlerde daha önce çocuklar araba lastiklerinden bir voleybol sahası yapmıştılar. Bunun bir fotoğrafı atıldı. Bakanımız görmüştü, bununla ilgili Valimize talimat verildi. Buruda güzel bir voleybol, basketbol, futbol sahası çocukların kullanabileceği bir saha oldu. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu mahalledeki yoksul öğrencileri, çocukları bir sahaya kavuşturdu. En azından çamurda değil, güzel bir sahada top oynuyorlar" şeklinde konuştu.
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