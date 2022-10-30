Siirtli çocuklar ip ve odun parçasından voleybol sahası yapıp gönüllerince eğlendi

Siirt’in Eruh ilçesinde pikniğe giden çocuklar, ip ve odun parçasından voleybol sahası yapıp kız ve erkek takım olarak taşlar arasında mücadele ettiler.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Demiremek köyü çocukları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösterdiler. Çocuklar köydeki bir alanı el ele vererek voleybol sahasına dönüştürdüler. Saha için direk yerine odun parçası, file yerine de halat ve ipler kullanıldı. Kendi yaptıkları sahanın kenarında piknik yapan çocuklar, daha sonra kız ve erkek takımları olarak çekişmeli maçlar oynadı. Genç sporcular sahalarının düzenlenmesi, direk, file ve topa sahip olmak istiyorlar.