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Siirt'te 3. lig maçında kavga
Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında, futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Spor 22.04.2021, 11:41
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Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti.
HAKEME İTİRAZ SONRASI KAVGA ÇIKTI
Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı.
STADYUM GÖREVLİSİ YARALANDI
Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.
(Ensonhaber)