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Siirt'te 3. lig maçında kavga

Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında, futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Spor 22.04.2021, 11:41
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Siirt'te 3. lig maçında kavga

Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti.

HAKEME İTİRAZ SONRASI KAVGA ÇIKTI

Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı.

STADYUM GÖREVLİSİ YARALANDI

Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

(Ensonhaber)

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