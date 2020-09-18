Siirt İl Özel İdarespor’da 8 futbolcu pozitif çıktı

Siirt İl Özel İdarespor’da 8 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Pazar günü oynanması planlanan Bayrampaşa maçı öncesi Siirt İl Özel İdarespor’da; teknik heyet, idareci ve futbolculara yapılan Covid-19 testi sonrası 8 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs test sonucunda 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Diğer kalanların da temaslı olmalarından dolayı 10-14 gün arası spor tesisimizde izolasyona alınmıştır. 20 Eylülde oynanacak olan Bayrampaşa- Siirt İl Özel İdarespor ve 26 Eylülde Siirt’te oynanacak olan İl Özel İdarespor-Karbel Karaköprü Belediyespor maçlarının mücbir sebepten dolayı ertelenmesi için TFF Başkanlığına müracaatta bulunduk. Bu nedenle sporcularımızın tesisten çıkmaları yasaklandığı gibi tesisimize dışarıdan herhangi bir birey ve grubun gelmesi de yasaklanmıştır" denildi.