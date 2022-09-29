SigortaShop, SMA hastası Duru bebek için ‘Sardes Kupası’ düzenleyecek

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü, SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi giderlerini desteklemek adına Manisa’da Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün katılacağı ‘Sardes Kupası’ düzenleyecek.

SigortaShop Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastası Duru Sağlık bebeğin tedavi masraflarını desteklemek için Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘Sardes Kupası’ düzenleyecek. Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün katılacağı turnuvada elde edilecek bilet ve imzalı forma gelirlerin SMA hastası Duru bebek adına açılan hesaplara bağışlanması planlanıyor.

Sardes Kupası, 7-9 Ekim tarihleri arasında Manisa Salihli Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Başkan Kaya: “Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SigortaShop Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, “Öncelikle böyle bir proje için yaptığımız çağrıya sessiz kalmayarak yanımızda olan Galatasaray Spor Kulübü, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Kulübü’nün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. İki sezon önce yine buna benzer bir organizasyonu İzmir’de SMA hastası Hamza bebek için düzenlemiş ve katkıda bulunmuştuk. Bu sezon başında ise Manisa’da yaşayan Duru bebeğimiz için Salihli’de turnuva düzenleme kararı aldık. Maçlar için satışa çıkacak olan biletlerden elde edilecek olan geliri SMA hastası Duru bebeğimizin sağlık giderleri için bağışlayarak onun yanında olacağız. Hem şirketimiz hem kulübümüz bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Hem gelip maç izlesinler hem de aldıkları bile ile Duru bebeğe destek olsunlar”

Her şeyden önce minik bir kızın sağlığının söz konusu olduğunda dikkat çeken Başkan Kaya, “Yeni sezon öncesi bir hazırlık turnuvasının haricinde böyle anlamlı bir organizasyonu Manisa’nın önde gelen isimleri ile paylaştığımızda onlarda bizimle bu yolda yürüme kararı aldı. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü minik bir kızımızın sağlığı söz konusu. Voleybolseverlere seslenmek istiyorum, hem gelip maçları izlesinler hem de alacakları biletler ile Duru bebeğin sağlık giderlerine destek olsunlar” şeklinde konuştu.

Sardes Kupası fikstürü şöyle:

7 Ekim Cuma

17.00 SigortaShop Spor Kulübü - Galatasaray

19.00 Çukurova Bld. Adana Demirspor - Aydın B.B. spor

8 Ekim Cumartesi

16.00 SigortaShop Spor Kulübü - Aydın B.B. spor

18.00 Galatasaray - Çukurova Bld. Adana Demirspor

9 Ekim Pazar

13.00 Çukurova Bld. Adana Demirspor - SigortaShop Spor Kulübü

15.00 Aydın B.B. spor - Galatasaray