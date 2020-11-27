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Shane Larkin ilk milli maçına çıktı

Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin, milli forma ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

Spor 27.11.2020, 21:00
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Shane Larkin ilk milli maçına çıktı
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Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcu Shane Larkin, milli forma ile ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı. Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asistlik performans sergiledi.

A Milli Basketbol Takımı’nın ABD asıllı oyuncusu Shane Larkin milli takım ile ilk karşılaşmasını oynadı. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Hırvatistan ile karşılaştığı müsabakada görev alan Larkin, 31 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

28 yaşındaki basketbolcu dün akşam Anadolu Efes’in THY Euroleague’de Sırbistan’daki Kızılyıldız karşılaşmasında da oynamıştı.
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