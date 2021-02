Sezonun ilk şampiyonu TV+’ta belli olacak

Sezonun ilk Grand Slam’ı olan Avustralya Açık’ın tüm heyecanı TV+’ta yaşanıyor. Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorisinde şampiyonların belirleneceği organizasyonda tüm maçlar TV+’tan naklen izlenebilecek.

Teniste dünyanın en prestijli organizasyonlarından birisi olan Avustralya Açık, an be an TV+ ekranlarında yer alacak. Tek kadınlar, tek erkekler, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler kategorisinde şampiyonların belli olacağı organizasyonda tam maçlar naklen yayınlanacak. 21 Şubat’ta oynanacak olan erkekler finaliyle tamamlanacak olan turnuvanın tamamı TV+’ta yer alacak. Canlı yayın takvimi şu şekilde:

17 Şubat Çarşamba

Stefanos Tsitsipas-Rafael Nadal - Tek Erkekler Çeyrek Finali

Andrey Rublev-Daniil Medvedev - Tek Erkekler Çeyrek Finali

Ashleight Barty-Karolina Muchova - Tek Kadınlar Çeyrek Finali

Jennifer Brady-Jessica Pegula - Tek Kadınlar Çeyrek Finali

M. Arevalo/M. Middelkoop-J. Mirray/B. Soares - Çift Erkekler Çeyrek Finali

P. Oswald/M. Daniell - J. Salisbury/R. Ram - Çift Erkekler Çeyrek Finali

18-19 Şubat

Yarı Finaller

20 Şubat

Tek Kadınlar Final

21 Şubat

Tek Erkekler Final