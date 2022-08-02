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Sezon başlangıcına günler kala Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu öncesinde şampiyonluk oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi. Geçen sezonu ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe 3.00'lık oranıyla favori olarak gösterilirken, Beşiktaş'a 5.50, Galatasaray'a ise 6.50 oran verildi.

Spor 02.08.2022, 12:58 02.08.2022, 13:02
Sezon başlangıcına günler kala Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

5 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi şampiyonluk oranları:

3.00 - Fenerbahçe

3.00 - Trabzonspor

5.50 - Beşiktaş

6.50 - Galatasaray

9.00 - Başakşehir

15.00 - Konyaspor

SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü, saat 21.00'de İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası ile başlıyor.

#Şampiyonluk oranları
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