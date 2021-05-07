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Seyrantepe’de 11. randevu!

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda 11. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı.

Spor 07.05.2021, 10:12
Seyrantepe’de 11. randevu!

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda 11. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı.

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, dev debide kozlarını paylaşacak. İki takım Seyrantepe’de ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu maçtan sarı-kırmızılılar 3-2’lik skorla galip ayrıldı. Geçen sezon burada oynanan derbi golsüz beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu’nda bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 6 defa sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Galatasaray’ın evindeki 2 mücadele berabere sona erdi.

Galatasaray’ın ev sahipliğinde Seyrantepe’de oynanan Beşiktaş maçlarında şu sonuçlar çıktı:

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2017/2018 29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018/2019 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019/2020 15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
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