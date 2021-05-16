Seyircisiz maçta tribünde gerginlik

Tribüne giren seyirci sebebi ile 15 dakika gecikmeli başlayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final ikinci maçı Sakaryaspor-Vanspor karşılaşmasının başlamasının ardından tekrar tribüne giren taraftar grubuna polis müdahale etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda, 20.00’de başlaması gereken Sakaryaspor - Vanspor müsabakası tribünlere giren taraftarlar nedeniyle başlamadı. TFF gözlemcisi, talimatları anons ile hatırlatarak stada giren seyircilerin dışarıya çıkmaması durumunda maçın başlamayacağını aktardı. Stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile başlatılmayan karşılaşma, tribünlerin boşaltılması ile birlikte 20.15’de başladı.

20.00’de başlaması gereken ve tribünlere giren taraftarlar sebebi ile geç başlatılan müsabakanın ilk yarısında tekrardan tribünlere gelen taraftar grubuna polis müdahale etti. Yaşanana arbede sonrasında taraftarlar stat dışına çıkartıldı.