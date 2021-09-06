Seyircisiz maç, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, tüm sektörlerde olduğu gibi futbolu da ekonomik açıdan zora soktu. Alınan önlemler nedeniyle maçların iptal olması, ardından da seyircisiz oynanması kulüpleri en büyük gelir kapısı olan 'Maç Günü Hasılatı'ndan mahrum bıraktı. KPMG Football Benchmark ekibi de dünyanın en büyük beş liginin stadyum kaybını araştırdı. Araştırmaya göre; 1.5 sezonda bu liglerdeki takımların 'Maç Günü' gelir kaybı toplam 2 milyar euro…

En çok kayıp İspanyol devlerinde

2018-2019 sezonunda maç günlerinden 175 milyon euro kazanan İspanyol devi Barcelona, 2019-2020'da ise 39 milyon euro kayıpla 136 milyon euro gelir elde etti. Geçtiğimiz sezon ise tüm gelirini kaybetti. 2018-2019'da 155 milyon euro gelir açıklayan Real Madrid, 2019-2020 sezonunda 35 milyon euro kayıpla 120 milyon euro kazandı. Bu iki devin ardından Bundesliga Ligi’nden küme düşen Schalke 04 yer alıyor. 2018-2019 sezonunda 36 milyon euro maç günü geliri olan Schalke, 2019-2020'de sadece 9 milyon euro kazanabildi. Bu da ekonomik olarak kulübü büyük dar boğaza sürükledi.

Uçak: Gelir kaybı, kulüpleri zorluyor

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan gelir kayıpları futbol takımlarını zor duruma düşürdü. Geçen sezon hiçbir kulüp önünü göremedi. Bu sezon başında yeniden stadyumların açılması kulüpleri rahatlattı. Ama bu 1.5 sezonluk kaybın ekonomik anlamda yaratacağı zorluk uzunca bir süre yaşanacağa benziyor. En çok gelir kaybı yaşayan Barcelona ve Real Madrid şu anda dünyanın en borçlu kulüplerinin başında geliyor” dedi.

Beş büyük lig içinde en çok stadyum gelir kaybı yaşayan beş kulüp:

KULÜP 2018-19 GELİRİ (€) 2019-20 GELİRİ (€) GELİR KAYBI (€) Barcelona 175 milyon 136 milyon -39 milyon Real Madrid 155 milyon 120 milyon -35 milyon Schalke 36 milyon 9 milyon -26 milyon Manchester United 126 milyon 102 milyon -24 milyon Bayern Münih 92 milyon 70 milyon -22 milyon

Beş büyük lig içinde en çok stadyum gelir kaybı yaşayan ligler: