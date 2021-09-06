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Seyircisiz maç, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi

KPMG Football Benchmark ekibi, beş büyük ligin Covid-19 pandemisi nedeniyle stadyum gelir kaybını inceledi. Araştırmaya göre; bir buçuk sezonda bu liglerdeki takımların toplam 'Maç Günü' gelir kaybı 2 milyar euro. En büyük zararı yaşayan kulüp ise Barcelona… 2018-2019'da maç günlerinden 175 milyon euro kazanan İspanyol devi, 2019-2020 sezonunda 39 milyon euro kayıpla 136 milyon euro gelir elde etti. Geçtiğimiz sezon ise tüm gelirden mahrum kaldı.

Spor 06.09.2021, 11:27
Seyircisiz maç, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, tüm sektörlerde olduğu gibi futbolu da ekonomik açıdan zora soktu. Alınan önlemler nedeniyle maçların iptal olması, ardından da seyircisiz oynanması kulüpleri en büyük gelir kapısı olan 'Maç Günü Hasılatı'ndan mahrum bıraktı. KPMG Football Benchmark ekibi de dünyanın en büyük beş liginin stadyum kaybını araştırdı. Araştırmaya göre; 1.5 sezonda bu liglerdeki takımların 'Maç Günü' gelir kaybı toplam 2 milyar euro…

En çok kayıp İspanyol devlerinde

2018-2019 sezonunda maç günlerinden 175 milyon euro kazanan İspanyol devi Barcelona, 2019-2020'da ise 39 milyon euro kayıpla 136 milyon euro gelir elde etti. Geçtiğimiz sezon ise tüm gelirini kaybetti. 2018-2019'da 155 milyon euro gelir açıklayan Real Madrid, 2019-2020 sezonunda 35 milyon euro kayıpla 120 milyon euro kazandı. Bu iki devin ardından Bundesliga Ligi’nden küme düşen Schalke 04 yer alıyor. 2018-2019 sezonunda 36 milyon euro maç günü geliri olan Schalke, 2019-2020'de sadece 9 milyon euro kazanabildi. Bu da ekonomik olarak kulübü büyük dar boğaza sürükledi.

Uçak: Gelir kaybı, kulüpleri zorluyor

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan gelir kayıpları futbol takımlarını zor duruma düşürdü. Geçen sezon hiçbir kulüp önünü göremedi. Bu sezon başında yeniden stadyumların açılması kulüpleri rahatlattı. Ama bu 1.5 sezonluk kaybın ekonomik anlamda yaratacağı zorluk uzunca bir süre yaşanacağa benziyor. En çok gelir kaybı yaşayan Barcelona ve Real Madrid şu anda dünyanın en borçlu kulüplerinin başında geliyor” dedi.

Beş büyük lig içinde en çok stadyum gelir kaybı yaşayan beş kulüp:

KULÜP

2018-19 GELİRİ (€)

2019-20 GELİRİ (€)

GELİR KAYBI (€)

Barcelona

175 milyon

136 milyon

-39 milyon

Real Madrid

155 milyon

120 milyon

-35 milyon

Schalke

36 milyon

9 milyon

-26 milyon

Manchester United

126 milyon

102 milyon

-24 milyon

Bayern Münih

92 milyon

70 milyon

-22 milyon

Beş büyük lig içinde en çok stadyum gelir kaybı yaşayan ligler:

LİG

ORTALAMA SEYİRCİ ORANI

GELİR (€)

GELİR KAYBI (€)

Almanya Bundeliga

42 bin

364 milyon

-157 milyon

İngiltere Premier Lig

39 bin

668 milyon

-102 milyon

İspanya La Liga

29 bin

437 milyon

-101 milyon

İtalya Serie A

27 bin

216 milyon

-79 milyon

Fransa Ligue 1

23 bin

223 milyon

-48 milyon
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9. Leicester City 3 6
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