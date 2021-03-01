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Seyircili maçlar başlıyor! Bakan Kasapoğlu şartları açıkladı

Korona virüs pandemisi nedeniyle saha ve salonlardan uzakalaşmak zorunda kalan seyirciler için Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaoğlu'ndan sevindiren açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu kontrollü seyircili maçların başlaması için çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu duyurdu. 

Spor 01.03.2021, 14:16
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Seyircili maçlar başlıyor! Bakan Kasapoğlu şartları açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşme sürecinin başlayacağı mart ayıyla beraber spor camiasında akıllardaki soru olan "Seyircili maçlar ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap verdi. 

Bu anlamda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini veren Bakan Kasapoğlu açıklamasında stadyumlarda kontrollü de olsa taraftar alınacağı ve alkışların, tezahüratların yeniden yükseleceği tarihi de verdi. 

İşte detaylar;

"STADIN YÜZDE 10 İLE 20'Sİ"

Bakan Kasapoğlu maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Maçlara seyirci alımı kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde olabilir.

50 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN KİŞİ ALINABİLECEK

Pandemi seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek.

HES KODU ZORUNLU

HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız.

Spor yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Geçen sene salgına rağmen 1 milyon kişiye yüzme öğrettik. Bu sene rakamı artıracağız. Millî Eğitim Bakanlığı ile bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biz öğrencilerimizi havuzlarımıza taşıyacağız. Öğrencilerimiz antrenörlerimizden faydalanacak. İşbirliklerimizi güçlendireceğiz.

KASAPOĞLU SEYİRCİLİ MAÇLAR İÇİN TARİH VERDİ

Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Statlar kapa-sitesinin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde açılabilir" dedi.

(Müsabaka ve olimpiyatlar) Pandemi sonrası sporda her alanda olduğu gibi, Türkiye bu süreci fırsata çevirecek. Bunu göreceğiz. Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz."

ÜNİVERSİTELERE 'GENÇ OFİS'

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'deki üniversitelerin her birine 'Genç Ofis' açtıklarını da söyledi. 10 gün içerisinde Mardin, Şırnak, Van ve Denizli'de Genç Ofis açtıklarını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlık olarak artık üniversitelerdeyiz. Üniversiteli genç oraya 7/24 gelebilecek.

Çayını kahvesini içecek, arkadaşlarıyla sohbet edebilecek. Kitabını okuyabilecek. Bakanlık ile iletişimini kuracak. Talebi varsa iletebilecek. Orayı gençlerle yöneteceğiz. Ofisten, gerektiğinde gönüllü öğrenci ve gerektiğinde bakanlık görevlisi sorumlu olacak" dedi. 

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