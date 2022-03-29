Seyirci yasağını vali kaldırdı

Bilecik’te il şampiyonluğu ve ardından Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme için bu hafta sonu başlayacak Play-Off grubunun oynanacağı statların belirlenmesinin ardından emniyet statlarda güvenlik alamayacağını söyleyerek, 25 seyirci kotası koymuştu. Bu yasak vali tarafından kaldırıldı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2021-2022 sezonu sona ererken, A ve B Grubu’nda yer alan ilk 3 takım Play-Off şampiyonluğu için mücadele edecek. A Grubu’nda lider Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor’la, B Grubu’nda da Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği ilk 3 sırada yer aldı. 6 takım şampiyonluk için Play-Off’ta mücadele edecekler. Play-Off grubu kura çekimi Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası maçların tarafsız sahalar olan Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ilçe statları ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynanacağı belirtildi. Bu karar sonrası kura çekiminde bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı temsilci, emniyet müdürüyle görüşerek, statlarda önlem alamayacakları gerekçesiyle 25 seyirci kotası koydurdu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda ise seyircisiz oynanmasını talep etti. Yaşanan istişareler sonrası ASFK’nin itirazı da işe yaramazken, maçlara 25 seyirci kotası koyuldu. Bu kota sonrası Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü ve Gölpazarı Belediyespor, Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ve Osmaneli Gençlerbirliğispor taraftarları sosyal medyadan karara tepki gösterdiler. Taraftarlar, bu kararı ’saçmalık’ olarak nitelendirirken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’dan destek istemişlerdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bu çağrıya duyarsız kalmayarak, emniyetle görüşmelerinin ardından gerekli önlemlerin alınarak, maçların seyircili oynanacağı söyledi.