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''Sevmeyenler artistik buz pateni izlesin!''
Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, kendisi hakkında yapılan eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi.
Spor 13.03.2021, 20:59 13.03.2021, 21:22
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2 yenen Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Valentin Rosier maç sonunda damga vuran bir açıklama yaptı.
Fransız sağ bek, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere ilginç bir yanıt verdi.
24 yaşındaki defans oyuncusu Rosier,
“Her maç ‘Rosier kart görmeliydi’ diyorlar. Futbol temas sporu. Bu teması sevmeyenler artistik buz pateni izlesin. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz” dedi.
Rosier should get a card, same talk every game. Football is a contact sport. Those who don't like contact should watch artistic ice skating ????????♂️????. We are eagles we are hunting here ????— Valentin Rosier (@VRosier19) March 12, 2021