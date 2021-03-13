Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2 yenen Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Valentin Rosier maç sonunda damga vuran bir açıklama yaptı.

Fransız sağ bek, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere ilginç bir yanıt verdi.

24 yaşındaki defans oyuncusu Rosier,

“Her maç ‘Rosier kart görmeliydi’ diyorlar. Futbol temas sporu. Bu teması sevmeyenler artistik buz pateni izlesin. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz” dedi.