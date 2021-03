''Sevmeyenler artistik buz pateni izlesin!''

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2 yenen Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Valentin Rosier maç sonunda damga vuran bir açıklama yaptı.

Fransız sağ bek, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere ilginç bir yanıt verdi.

24 yaşındaki defans oyuncusu Rosier,

Rosier should get a card, same talk every game. Football is a contact sport. Those who don't like contact should watch artistic ice skating ????????‍♂️????. We are eagles we are hunting here ????