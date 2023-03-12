Sevilla, geriden gelip kazandı

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, İspanya La Liga’nın 25. haftasında evinde Almeria karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Sevilla, La Liga’nın 25. haftasında sahasında Almeria ile karşı karşıya geldi. Maçın henüz 2. dakikasında konuk ekip Sergio Akieme’nin golüyle 1-0 öne geçti. Sevilla, 45+2’de Lucas Ocampos’ın golüyle eşitliği yakalayarak 1-1’lik skorla soyunma odasına gitti. Erik Lamela mücadelenin 73. dakikasında Sevilla ile ikinci golü bularak öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sevilla üç maç aradan sonra galip gelerek ligde 13. sıraya yükselirken, Almeria 25 puanla 19. sırada kaldı. Sevilla, La Liga’da önümüzdeki hafta deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.

İspanyol ekibi, 16 Mart Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak.