Sevilla 3-2 İnter Maç Özeti ve Golleri İzle| Sevilla İnter Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla ve İnter, Köln’de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa’nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla kupaya uzanmayı başardı. Köln'de oynanan finalin 5. dakikasında Lukaku'nun penaltı golüyle geriye düşen İspanyol ekibi, 12 ve 33. dakikalarda Luuk de Jong'un golleriyle 2-1 öne geçerken, İnter 35'te Godin'le eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 2-2'lik sonuçla tamamlanırken, iki ekip ikinci yarıda dana kontrollü bir oyun tercih etti. 65. dakikada Lukaku çok net bir fırsat yakalarken, bu pozisyonda Sevilla kalecisi Bono gole izin vermezken, 74'de oyuna sakat sakat devam eden Carlos, müthiş bir röveşata golüyle topu filelere gönderdi ve Sevilla'yı 3-2 öne geçiren isim oldu. Bu sonuçla Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı 6. kez kazanmayı başardı.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içine atılan derin pasa hareketlenen Lukaku, bu pozisyonda Diego Carlos'un hareketiyle yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lukaku, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jesus Navas, ceza sahası içine ortaladı. İnter savunmasından önce uçarak kafayı vuran Luuk de Jong topu ağlara göndererek eşitliği getirdi. 1-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ever Banega, arka direğe gönderdi. Bu noktada müsait durumdaki Luuk de Jong kafayla topu uzak köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

35. dakikada bu kez duran toptan İnter golü buldu. Brozovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada Godin yükselip kafayı vurdu ve topu filelere göndererek maça yeniden eşitlik getirdi. 2-2

45+1. dakikada Banega'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Ocampos kafayı vurdu ancak bu kez kaleci Handanovic gole izin vermedi.

51. dakikada D'Ambrosio sağdan ortaladı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Gagliardini yerden bir vuruş yaptı ancak Carlos'un kayarak müdahalesi net bir pozisyonu engelledi.

65. dakikada Carlos'un uzaklaştıramadığı topta Barella, savunmanın arkasına sarkan Lukaku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden şutunu gönderdi ancak kaleci Bono gole izin vermedi.

74. dakikada Banega'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Carlos, röveşatayla kaleye gönderdi. Lukaku'ya çarpan top filelerle buluştu. 3-2

80. dakikada Banega sağ kanattan yine çok tehlikeli bir orta gönderdi. Ceza sahası içinde yükselen Kounde'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Barella'nın soldan gönderdiği ortada Lukaku'dan seken top Moses'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda savunmanın müdahalesi sonrasında son dokunan Sanchez oldu. Kounde son anda çizgiden çıkardı.

Stat: RheinEnergie

Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Hessel Steegstra

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Carlos (Gudelj dk. 86 ?), Reguilon, Jordan, Fernando, Banega, Suso (Vazquez dk. 77), Ocampos (El Haddadi dk. 71), Jong (En Nesyri dk. 86 ?)

Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues,

Teknik Direktör: Julen Lopetegui

İnter: Handanovic, Godin (Candreva dk. 90 ?), Vrij, Bastoni, Barella, Gagliardini (Eriksen dk. 78), D'Ambrosio (Moses dk. 78), Brozovic, Young, Martinez (Sanchez dk. 78), Lukaku

Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Sensi, Valero, Esposito

Teknik Direktör: Antonio Conte

Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33), Carlos (dk. 74) (Sevilla)

Sarı kartlar: Carlos, Banega (Sevilla), Barella, Bastoni (İnter)