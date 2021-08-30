Sevilay Öztürk’ten bronz madalya

Milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3. sırayı alarak bronz madalya kazandı. Öztürk, böylelikle Türkiye’ye yüzmede tarihin ilk paralimpik madalyasını getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda milli sporcu Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48’lik derecesiyle 3.’lük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay, Türkiye’ye paralimpik oyunlarda yüzmede madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Sümeyye Boyacı ise aynı yarışta 43.94’lük zamanıyla 4. sırada yer aldı.

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.