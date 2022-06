Seven Oral, Kongo’da şampiyon oldu

Kongo’da düzenlenen uluslararası özel bir tenis turnuvasına katılan Türk tenisçi Seven Oral, 32 tenisçi arasında şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Kongo’da düzenlenen uluslararası özel bir tenis turnuvasına katılan Türk tenisçi Seven Oral, şampiyonluğa ulaştı. 32 tenisçinin mücadele ettiği turnuvadaki tek Türk tenisçi olan Seven Oral, rakiplerini bir bir geçerek büyük bir zafer elde etti. Afrika ülkelerinde tenisin yaygınlaşması için gerçekleşen organizasyonlardan birisi olan ve dünyanın birçok ülkesinden tenisçinin ağırlandığı turnuvaya davet edilen Seven Oral, organizasyonu zirvede tamamladı. Turnuvada şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden başarılı tenisçi, “Bir Türk kızı olarak böyle bir turnuvada şampiyonluğa ulaşmaktan dolayı gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.