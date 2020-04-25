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Servet Yardımcı: "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak"

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 1. BAŞKAN VEKİLİ SERVET YARDIMCI, LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİYLE İLGİLİ PLANLAMAYI AKTARDI. YARDIMCI, SEZONUN KALANININ HAZİRAN AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN İTİBAREN OYNANACAĞINI BELİRTTİ.

Servet Yardımcı: "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak"

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 1. BAŞKAN VEKİLİ SERVET YARDIMCI, LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİYLE İLGİLİ PLANLAMAYI AKTARDI. YARDIMCI, SEZONUN KALANININ HAZİRAN AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN İTİBAREN OYNANACAĞINI BELİRTTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 09:56
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Servet Yardımcı: "Ligler haziranın ikinci haftasında başlayacak"

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, liglerin başlama tarihiyle ilgili planlamayı aktardı. Yardımcı, sezonun kalanının haziran ayının ikinci haftasından itibaren oynanacağını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve FIFA, UEFA Dış İlişkiler Sorumlusu Servet Yardımcı, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüplerin de katıldığı video konferans toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin haziran ayında başlayacağını ifade etti. Haziran ayının 2. haftasından itibaren liglere, seyircisiz ve deplasmanlı şekilde devam edileceğini ifade eden Yardımcı, İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA’nın 27 Mayıs’ta bu konuyu karara bağlayacağını belirtti. Yardımcı ayrıca, 2021 yılına ertelenen EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da EURO 2020 ismiyle oynanacağını ifade etti.

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