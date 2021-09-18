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Sertaç Güven’den Kasımpaşa taraftarına sitem

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Kasımpaşa karşısında alınan 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını söyledi. Güven, maç boyunca küfür eden Kasımpaşa taraftarına ise sitem etti.

Spor 18.09.2021, 20:11
Sertaç Güven’den Kasımpaşa taraftarına sitem

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Kasımpaşa karşısında alınan 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını söyledi. Güven, maç boyunca küfür eden Kasımpaşa taraftarına ise sitem etti.

Süper Lig’in 5’nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor’da Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, saha içerisinde verdikleri mücadelenin sonucunda aldıkları 3 puanın hedeflerine bir adım daha yaklaşma noktasında büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Güven, sahada verilen mücadelenin önüne geçmeye çalışan Kasımpaşa taraftarına ise sitem ederek, "90 dakika boyunca misafirperverliğin ne kadar kötü yapılabileceğini bize gösteren Kasımpaşa taraftarlarını da sahaya odaklanmaya davet ediyorum. Küfürle maç kazanılmıyor" ifadelerini kullandı.

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