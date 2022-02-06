Serkan Özbalta: "Yukarıya doğru çıkmak için ateşin fitilini yaktık"

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Göztepe’yi mağlup ederek kazandıkları 3 puanla yukarıya doğru çıkmak için ateşin fitilini yaktıklarını söyledi.

Süper Lig’deki İzmir derbisinde Göztepe’yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Altay’ın teknik direktörü Serkan Özbalta, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, kolay geçmeyeceğini bildikleri müsabakadan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerinin de son dönemde çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve yukarı doğru bir ivmesinin olduğunu bildiren Özbalta, "Bulunduğumuz konumdan dolayı futbolcularımın özgüvenleri ve morali kötüydü. Bu işin kökeni moral. Moralin olmadığı bir durumda bu karşılaşmaya çıktık ama kısa sürede de olsa hiçbir şeyin bitmediğini futbolculara anlattık. Her şeyi sezon bittiğinde konuşabiliriz. O zaman konuşmanın daha kolay olduğunu anlattık. Kulaklarımızı söylenenlere kapatmamız gerektiğini ve 15 müsabakadan alnımızın aklıyla çıkabileceğimizi deklare ettik. Kazandığımız 3 puanla yukarıya doğru çıkmak için ateşin fitilini yaktık" dedi.