Serkan Özbalta: "Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İstanbul’da golsüz berabere kaldıkları Karagümrük maçında 10 kişiyle 1 puan almanın iyi olduğunu ve kalan maçlar için rakiplerin kaybetme ihtimalini değerlendirerek, puan farkını indirmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Altay, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Dün rakiplerimizin ikisi kazandı. O maçlardan beklentimiz vardı, ama o gerçekleşmedi. Puan farkı biraz açıldı. Bugün şunu düşündük mutlak galip gelmemiz gereken maçlardan birine çıkma bilinciyle çıktı. Karşımızdaki takım kaliteli kadrosu var. Bazı şeyler ilk yarı istediğimiz gibi gelişirken, Naderi’nin kırmızı kart görmesi hesapları alt üst edebiliyor. Bu hesaplara da hazırlıklı olmak durumundayız. Hocaların en büyük kaygılarından bir tanesidir. Maçtan önce eksik kalırsam planlar yaparım düşüncesi içerisine giriyorsunuz. İstemeseniz de bunu yapmak durumundasınız. Kırmızı kart gördüğümüzde, Karagümrük’ün orta sahasında kenardan destekli oyuncularla bazen dördüncü oyuncuyu bulup 1 fazla oyuncu ile atağa rahat çıkabiliyorlardı. İkinci yarıya çıkarken orta sahayı bozmadan önde iki kenar, bir forvetimi koyarak başladım. Karagümrük savunmasına önde baskı olayımız kesinlikle ortadan kalkacağını biliyorduk. Çekileceğimiz bölge 2. Bölge ile 1. bölgenin arasında bir yerdi. Son bölüme girerken de bunu da ortadan kaldırdık. Caner ile özellikle gelebileceğini biliyorduk. Çok ciddi gol pozisyonu olmadı. Bizim için 10 kişi kalınan böyle bir deplasmanda 1 puan, seri yakalamak istediğimiz bir dönemde iyidir. Cumartesi günü Malatya maçı var. Malatya için de final maçı, onlar da bizim sahamızda kazanmak isteyeceklerdir. 10 hafta var ve her hafta neyin olacağı belli olmayan bir yere doğru gidiyor. Bunu kaybetmememiz lazım. Rakiplerin kaybetme ihtimalini değerlendirerek, puan farkını 3’e indirmek istiyoruz. Bu stresin içine onların da girebileceğini biliyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu maç bizim için özel bir yeri oldu. Yarından itibaren Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.