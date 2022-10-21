Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Sakaryaspor, deplasmanda da kazanabileceğinin sinyallerini verdi” dedi.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sonuna kadar galibiyet umut ettikleri maç olduğunu söyleyen Serkan Özbalta, “Maça iyi başladık. İkinci gol VAR’dan döndü. Yediğimiz gol ile 1-1 oldu. İkinci yarı başka dizilişle sahaya çıkmak istedik. O farklılıktan verim almayı beklerken o ara arkadaşımızın oyundan atılması 10 kişi kalmamız etkiledi. Burada birkaç penaltı pozisyonu kaçtı. Ele düşen bir top var. Çok pozisyon var. Bu kadar pozisyon varsa burada zayıf bir yönetim vardır. Kasti değil ama zayıf bir yönetim vardır. Kendilerini geliştirmelerine inandığım yönetim vardı. Oyuncularıma mücadele anlamında teşekkür ediyorum. Galibiyet almak istiyorduk. Sakaryaspor, deplasmanda da kazanabileceğinin sinyallerini verdi. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük Bunları da bizim geliştirmemiz gereken yönler” şeklinde konuştu.