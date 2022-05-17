Son Dakika
Serkan Asan ameliyat olacak
Trabzonspor’un sağ kanat oyuncusu Serkan Asan ameliyat olacak.
Spor 17.05.2022, 15:32
Trabzonspor’un sağ kanat oyuncusu Serkan Asan ameliyat olacak.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Serkan Asan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Serkan Asan’ın çekilen MR’ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.