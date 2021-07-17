Serik Belediyespor’da yeni transfer imzayı attı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-Beyazılılar, son olarak forvet Yasin Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz Sezon 1922 Konyaspor forması giyen 25 yaşındaki forvet Yasin Abdioğlu ile bugün düzenlenen imza töreni ile yeşil-beyazlı renklere bağlandı. İmza töreninde Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.