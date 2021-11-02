banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Galatasaray'da Fatih Terim'in maaşı açıklandı!
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
Alec Baldwin'e dolu silah veren yönetmen yardımcısı ilk kez konuştu
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'
'En az Handan Hanım kadar yaralı bir kadındı'

Serhat Gürpınar: “Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, Tuzlaspor maçı önce değerlendirmelerde bulundu. Gürpınar, “Bizim topladığımız 11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Spor 02.11.2021, 17:37
Serhat Gürpınar: “Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, Tuzlaspor maçı önce değerlendirmelerde bulundu. Gürpınar, “Bizim topladığımız 11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, Tuzlaspor maçı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktörü Serhat Gürpınar, maç öncesi değerlendirmelerde bulunarak, sakatlıklar ve takım hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaelispor maçının ilk 15 dakikasından sonra çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Gürpınar, “Geçen haftaki maç ile alakalı Kocaelispor maçının 15 ile 20 dakikalık süreyi çıkarsak geri kalan 70 dakikalık kısımda hakikaten istediğimize yakın oyun oynadık ve maçı domino ettik. En az 6-7 tane net pozisyonumuz var. Tabii bunların bir tanesini değerlendirebildik. Diğerlerini değerlendirseydik çok daha farklı olabilirdi. Fiziksel anlamda sezon başı kamp geçirmemiş yeni toparlanabilmiş takımın oyunu bu kadar domino edebilmesi bizim adımıza sevindiriciydi. Oyun böyle iyi olduğu sürece inşallah ilerleyen süreçte sonuca yansıtıp önümüzdeki maçlara devam etmek istiyoruz” dedi.

“Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı”

Tuzlaspor’u değerlendiren Gürpınar, “Tuzlaspor karşılaşması ise bunlardan biri. Geçen hafta son dakika golü ile maçı kaybetti. Hoca değişikliğine gittiler ve yeni hocaları ile daha anlaşmadı a takımdakilerle devam ediyorlar. Ligin iyi başlayan ekiplerindendi. Oyun formatı olarak da geçen haftaya kadar farklı bir formatta oynuyorlardı. En son ki Ümraniye maçında daha farklı bir formatta oynadılar. Biz her formata hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Ama rakibin ne oynadığından daha çok bizim ne oynayacağımız önemli. Bizim istek arzuyu sahaya yansıtabilirsek inşallah oradan iyi bir skorla dönebileceğimizi düşünüyoruz. Takımımız yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sezon başında dezavantajlardan geldik. Sonuçta istediğimiz yere yakın seviyedeyiz” ifadelerini kullandı.

Muğdat’ın ilerleyen süreçte ameliyat olması bekleniyor

Sakatlıklar hakkında açıklamalarda bulundun Gürpınar, “Ömer Şişmanoğlu’nun niye çıktığıyla alakalı bazı sorular gelmişti. Ömer iki maçtır oynamıyordu. Arka adalesinde yırtık vardı. Aşağı yukarı 15 gün takımdan ayrı çalıştı. Sadece kupadan önce 2 antrenmanda takımla beraber çalıştı. Kupadan sonra diğer arka adalesinde ağrı hissettiğini söyledi. Hatta bu maçta son dakika oynatma kararı aldık. O dakikalarda ise kendisi çıkmak istedi. Dja Djedje milli takım için çok önemli bir oyuncu. İnşallah bu haftadan sonra çok daha fazla süre alıp etkili olacaktır diye düşünüyorum. Muğdat’ın dizinde bir sakatlığı var. Maalesef tedavi veya farklı metotlarda geçebilecek bir sakatlık gibi durmuyor. Finalinde bir ameliyat gözüküyor ama Muğdat bir şekilde götürmeye çalışıyor. Yüzde yüzü ile maalesef sahada devam edemiyor. Önümüzde ki maçta değerlendirip karar vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İlerleyen dönemlerde çok daha iyi futbol izletebileceğimizi düşünüyorum”

Takımın iyi bir puan topladığını belirten Gürpınar, “İlk üç ayı dışarı bıraktığımız zaman geri kalan 7 maçta topladığımız 11 puanın bu lig için iyi olduğunu düşünüyoruz. Ligin en başından beri iyi kadrolar kurup yüzde yüz olup bizim altımızda ve aynı puanda olanda var. İyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarımızdan ve Denizlispor severlerinde biraz sabır bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde çok daha iyi futbol izletebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6