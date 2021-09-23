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Serhat Gülpınar: “Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede”

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Samsunspor’u konuk edecek olan Denizlispor’da teknik direktör Serhat Gülpınar, takımın kondisyon eksikliğine yönelik eleştirilere karşı, “Ben de yüzde 100 katılıyorum, katılmaktan ziyade biliyorum. Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede” dedi.

Spor 23.09.2021, 18:35
Serhat Gülpınar: “Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede”

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Samsunspor’u konuk edecek olan Denizlispor’da teknik direktör Serhat Gülpınar, takımın kondisyon eksikliğine yönelik eleştirilere karşı, “Ben de yüzde 100 katılıyorum, katılmaktan ziyade biliyorum. Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede” dedi.

TFF 1. Lig’in 7. Haftasında Denizlispor, Samsunspor’u konuk edecek. Maç hazırlıklarına başlayan Denizlispor’da teknik direktör Serhat Gülpınar, Eyüpspor ve Adanaspor maçlarındaki oyunu sahaya yansıtarak 3 puanı arzuladıklarını söyledi. Kentte takımın hazır olmadığı eleştirilere cevap veren Gülpınar, bu eleştirilere katıldığını söyledi. Milli takım arasında takımın hazır olacağını belirten Gülpınar, “Ayın 7’sinde transfer sürecinin bittiğini hesaplarsak 16’ıncı gündeyiz. Sıfırdan bir oyuncunun hazırlanması 7-8 haftadır. Biz bunu minimum seviyeye çekmeye çalışıyoruz, lig oynuyoruz. Ben de yüzde 100 katılıyorum, katılmaktan ziyade biliyorum. Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede. Hem bir taraftan bunu hazırlamaya çalışıyoruz, hem bir taraftan maç oynuyoruz, sonuç almaya çalışıyoruz. İkinci milli takım arasından sonra yüzde 80’leri buluruz diye düşünüyorum. Yaptığımız transferlerin çok büyük kısmı sıfıra yakın geldiler. Birde bu işin sakatlık kısmı var. Sakatlığa da sokmadan en kısa sürede, en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

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